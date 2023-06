Donne e cinema Martina Bianchi vince il contest

Si chiama Martina Bianchi, ha 21 anni ed è di Pisa. È lei la vincitrice della selezione regionale Toscana "Una ragazza per il cinema". La manifestazione si è svolta mercoledì a San Donato in Poggio ed è il primo concorso in Italia che dà modo alle sue partecipanti di entrare a far parte del mondo del cinema, della Tv e dello spettacolo. Sono state venti le ragazze che hanno preso parte alla gara, provenienti da tutta la regione. La sfida era per aggiudicarsi il titolo di Ragazza Cinema San Donato. Titolo che porterà la ragazza alla finale regionale del 5 agosto che si terrà nella piazza di Lajatico. È qui che le 30 finaliste si contenderanno i 15 posti per la finale nazionale che si svolgerà dal 5 all’11 settembre a Taormina, in Sicilia. All’iniziativa di mercoledì, organizzata dalla Pro Loco di San Donato, è stato abbinato il connubio street food e moda.