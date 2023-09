Donne, assemblea nazionale antiviolenza: "L’Università ci ha negato i suoi spazi"

Il 7 e l’8 ottobre l’assemblea nazionale di Non Una di Meno sarà a Firenze. L’associazione, nota per le sue battaglie al fianco delle donne e della parità di genere, in questo periodo in particolare ha messo in piedi iniziative su tutto il territorio nazionale per urlare “Basta“ ai tanti casi di violenza che hanno caratterizzato gli ultimi mesi (giusto per riportare gli ultimi) e che hanno come vittime le donne, appunto. Quel fine settimana ci sarà l’assemblea nazionale di tutte le delegazioni locali. Quella fiorentina, incaricata di organizzarla, ha chiesto all’Università di Firenze di poterla fare negli spazi dell’ateneo, ricevendo però un secco “No“.

"Da mesi è stata inoltrata la richiesta di poter svolgere il raduno nazionale negli spazi dell’ateneo alla Rettrice Alessandra Petrucci - scrivono le attiviste - In molte altre città, a Torino, Roma, Bologna, è proprio nell’università che queste assemblee si sono sempre svolte. È infatti il luogo per eccellenza della sensibilizzazione, dello sviluppo del pensiero critico, della cittadinanza attiva, e del miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle donne. Eppure, la risposta della Rettrice è stata netta: il rifiuto. La motivazione? Che l’evento “non presenta sufficienti riferimenti accademici e scientifici” e rincara la dose sostenendo “la mancanza di requisiti di rilevanza scientifico-culturale”". L’università, effettivamente, sembra irremovibile. Interpellata anche da La Nazione, risponde brevemente: "La concessione di spazi a iniziative promosse da enti e soggetti esterni deve seguire le linee guida che gli organi di governo di Unifi hanno deliberato da tempo - fanno sapere dall’ateneo – La richiesta per l’assemblea del Movimento Non Una di Meno non rientra in questi criteri. Pertanto è pretestuoso e fuorviante mettere in dubbio per questo motivo l’impegno civile, culturale e scientifico dell’Università di Firenze per combattere la violenza di genere".

La domanda dell’associazione, però, sorge spontanea: "Per l’ateneo e per la Rettrice Petrucci, la violenza maschile contro le donne, la piaga dei femminicidi, la cultura dello stupro, i dati allarmanti che in ogni regione d’Italia e attraverso ogni condizione sociale segnalano la pervasività del fenomeno, non presentano sufficiente carattere scientifico?".