Donna truffata dal badante "Sottratti 142mila euro"

L’aveva accolto in casa, fidandosi di lui, anche per via dell’amore che entrambi provavano per i cani. Anass Dahbi, un 48enne di origini marocchine, è entrato nella vita di una signora fiorentina, sorella di un noto banchiere di Firenze, prima come dog-sitter e poi come badante, e ne uscito ieri con una condanna di 3 anni di reclusione e mille euro di multa per furto e indebito utilizzo di carte di credito, per un bottino totale di oltre 140mila euro. I fatti risalgono a gennaio 2018: all’epoca la signora, già novantenne e residente a Castagneto Carducci, avrebbe assunto Anass Dahbi, residente invece a Nocera Umbra, come collaboratore domestico, per aiutarla in tutte le incombenza quotidiane.

I compiti dell’uomo sarebbero stati anche quelli di occuparsi degli spostamenti della donna e di accudire i suoi cani, in quanto proprietario di un allevamento di barboncini nei pressi di Nocera Umbra. Ben presto Dahbi si conquista la fiducia della donna che, viste le sue precarie condizioni di salute, non avrebbe mai esitato a consegnarli il bancomat per fare acquisti e occuparsi di tutti i pagamenti. La signora aveva anche un ulteriore conto corrente al quale afferivano una carta di credito e un bancomat, e sul quale era stata depositata un’importante somma derivante dalla vendita di un immobile. Carte che, tuttavia, la signora non avrebbe mai consegnato volontariamente al suo badante.

Il tempo passa, e mentre le condizioni di salute della donna peggiorano, dopo solo dieci mesi dall’assunzione, Dahbi decide di cessare il rapporto di lavoro. Un decisione spiazzante che induce il figlio della donna a prendere in mano la situazione e di conseguenza a fare i conti con le spese da sostenere per trovare un nuovo badante.

Ed è proprio lo studio dei documenti bancari che fa luce sulle manovre di Dahbi. Dai conti della signora, da gennaio 2018 a gennaio 2019, sarebbero stati fatti uscire la bellezza di 142mila euro. All’incirca 11mila euro al mese. Una somma fuori da ogni logica: nell’estratto conto infatti vengono segnalati prelievi anomali - fatti anche dopo le dimissioni da badante - , l’acquisto di pubblicità su facebook relative all’allevamento di cani e un viaggio aereo.

Movimenti che hanno spinto il figlio a chiedere chiarimenti all’ex badante, che dopo alcuni tentennamenti avrebbe confessato di aver utilizzato quei soldi per le spese della casa, e di tutte le incombenze quotidiane. Motivazioni che non hanno convinto il figlio – che nel frattempo ha dovuto dire addio alla madre, deceduta nel 2019 –, che dopo la denuncia e il processo, ieri in aula (sostenuto dai suoi legali Marco Mochi e Federico Bagattini) ha assistito alla condanna Dahbi.

Pie Meca.