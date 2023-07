Firenze, sfrattata insieme ai figli. “Siamo in una struttura, aiutatemi per una vita migliore"

Firenze, 7 luglio 2023 – «Chiedo solo un’opportunità: di lavorare e poter dare una vita più serena ai miei due figli". Alexandra, 43 anni da compiere, di nazionalità moldava, ma con passaporto anche rumeno, vuole lavorare, vuole darsi da fare per dare una quotidianità migliore ai suoi figli gemelli di 13 anni. Vivono da febbraio nell’appartamento di un’associazione nel quartiere 5, condiviso con altre famiglie di altre nazionalità con cui la convivenza ristretta è particolarmente difficile.

Alexandra e i suoi figli sono stati sistemati qui dagli assistenti sociali dopo lo sfratto esecutivo del primo febbraio per morosità.

"Col Covid ho perso il lavoro e non riuscivo più a pagare una cifra maggiore rispetto al solo reddito di cittadinanza che percepisco", spiega. Lei è arrivata in Italia nel 2003, per anni ha vissuto a Firenze dove aveva preso la residenza, poi si è trasferita a Padova per amore per poi rientrare in Moldavia col padre dei suoi figli, nati lì.

L’unione con quest’uomo non è andata bene. «Nel 2017 son tornata a Firenze in cerca di lavoro, portando con me i ragazzi e iscrivendoli alla scuola italiana – ricorda -. Ho preso in affitto un appartamento con l’aiuto iniziale di un amico, che poi si è tirato indietro".

Col Covid ha perso il lavoro e anche la possibilità di pagare regolarmente. Non solo: "I miei figli son stati presi di mira da dei bulli del quartiere, che ho denunciato. A uno di loro, hanno rotto un braccio". Finché continueranno a vivere in questa zona, "dovrò accompagnarli e riprenderli da scuola e da sport per paura che trovino questi bulli".

Un anno fa anche lei ha subito un intervento chirurgico importante. Ed è arrivato lo sfratto. "Viviamo in una stanza così piccola che non entrano tre letti: li montiamo e smontiamo ogni giorno. Abbiamo un armadio piccolissimo e i ragazzi non sanno dove studiare". Se rimane ancora qui, dopo un anno perderà anche la residenza che ha potuto riprendere nel 2019.

"Vorrei lavorare per potermi permettere un luogo dove dare una vita migliore ai miei figli. Ma che sia lontano da questa zona, in modo che possano essere autonomi e più sereni e io possa dedicarmi al lavoro senza preoccupazioni".

Il suo è un appello accorato ai fiorentini, al Comune, ai servizi sociali o a chiunque voglia darle una mano per conquistare la sua indipendenza. "Voglio solo far crescere i miei ragazzi serenamente: datemi un’opportunità".