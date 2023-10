Donna scomparsa in Mugello, ritrovata dopo ore di ricerche

Firenze, 31 ottobre 2023 – Ore di ansia per una donna di 74 anni scomparsa nel comune di Vicchio in località San Martino a Scopeto, poi ritrovata. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 15.20 attivando le ricerche con dispositivo di soccorso. Sul posto la squadra di terra, le unità cinofile e il nucleo SAPR (Droni).

Alle 17.50 si sono concluse le operazioni di ricerca con il ritrovamento della donna da parte di un parente in zona impervia. La donna in buone condizioni è stata raggiunta dal personale Vigilfuoco e accompagnata con un fuoristrada sulla strada per i controlli sanitari di rito. Sul posto attivato il personale volontario con il piano Prefettizio. Sul posto Carabinieri e Soccorso Alpino.