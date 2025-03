Donna: omaggio, non celebrazione

Sono numerose le iniziative dell’8 Marzo per una Festa della Donna che non sia solo una celebrazione. L’evento principale è la conclusione del progetto “cAsA“ del Teatro solare contro la violenza di genere, che alle 17 nella Sala del Basolato vedrà la performance dalle artiste Elena Martongelli e Maria Durbá. Ad aprire la giornata sarà la consegna da parte della sindaca Cristina Scaletti di una stampa d’arte alle donne di Fiesole, che si ripete da oltre 30 anni. L’opera è la riproduzione di un dipinto dell’artista fiesolano Antonio Bueno (Basolato ore 11). Segue l’inaugurazione della collettiva dell’Associazione artisti fiesolani “Donne negli occhi degli artisti fiesolani“. Ingresso libero sabato e domenica. A cura del Museo Civico Archeologico alle 15,30, nella Sala Costantini in via Portigiani 9, primo incontro del ciclo “Messalina e le altre. Ritratti di donne nel mondo romano“. Interviene la professoressa Chantal Gabrielli. Infine al Circolo del Girone concerto del Coro Bella Ciao alle 17,30 e alle 18 al Basolato di Fiesole, ancora il Teatro solare con lo spettacolo “Lie-Low“ di Ciara Elizabeth Smyth con Ludovico Fededegni e Carolina Pezzini. Ingresso libero.

D.G.