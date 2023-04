Donna abbraccia un novantenne di mattina in mezzo alla strada e gli ruba un Rolex da 15.000 euro

Si avvicina a un anziano, lo abbraccia e gli sfila il Rolex. La ladra scappa con un bottino di 15 mila euro. È accaduto in una manciata di minuti di mattina in via Datini, zona Firenze sud. Il pensionato fiorentino, 90 anni, secondo quanto ricostruito, era appena uscito dal portone quando è stato raggiunto da una donna, che si è spacciata per una conoscente di lunga data. Lei lo ha abbracciato ed è scappata. La donna è salita a bordo di una vettura parcheggiata poco distante in cui la attendeva un uomo. L’auto è subito partita e ha fatto perdere le proprie tracce. Solo allora l’anziano si è reso conto di non avere più al polso il prezioso orologio in oro e acciaio, ricevuto un regalo ricevuto più di quarant’anni fa. Ha chiamato il 112 Nue e sul posto sono intervenute le volanti. Gli agenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che sono al vaglio degli investigatori per individuare i responsabili del colpo.