Doni sospesi Ant: la solidarietà in Toscana raddoppia

Firenze, 23 dicembre 2023 - Il Natale non è tale senza un dono condiviso. Per questo, da qualche anno a questa parte, Fondazione Ant ha scelto di riproporre la nota tradizione partenopea del caffè sospeso, declinandolo in versione festiva. Ant ha infatti invitato i propri sostenitori a lasciare in sospeso un panettone, un pandoro o un Paniere delle Eccellenze (ceste con prodotti enogastronomici del territorio) per chi è meno fortunato, raddoppiando di fatto la solidarietà, perché con un solo dono si sostengono le attività di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica della Fondazione e si regala una gioia agli utenti di altre associazioni, che ricevono materialmente i doni sospesi.

“Con questo progetto, che ormai ci accompagna da diverso tempo a Natale e a Pasqua, intendiamo recuperare il vero valore delle Feste, fatte di condivisione, affetto, lotta alla solitudine – commenta la presidente di Ant Raffaella Pannuti –. Offriamo ai nostri sostenitori l’opportunità di rendere la loro donazione ancora più preziosa e di regalare un sorriso a persone che per motivi diversi attraversano un momento di difficoltà. Grazie a tutti coloro che hanno accolto la nostra idea, rendendo il Natale davvero solidale: insieme e con gesti semplici, si può fare molto”.

La solidarietà raddoppia a Bologna, Brescia, Verona, Milano, Napoli, in Toscana e nelle Marche. A Firenze i destinatari di oltre 100 Panettoni Sospesi sono le persone che ogni giorno si rivolgono alle mense di Caritas a Firenze per godere di un pasto caldo ma anche le famiglie colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio. Un momento di distribuzione è stato organizzato nei giorni scorsi dalla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e con il contributo del Cral di Menarini.

Anche a Prato il pensiero dei sostenitori ANT è stato per le persone colpite dall’alluvione di pochi mesi fa. A loro è stata destinata la donazione di 240 Panieri Sospesi, ossia ceste di prodotti del territorio di alta qualità. I Panieri sono stati consegnati in diverse vie di Prato da una rappresentanza ANT insieme al presidente delle provincia di Prato Simone Calamai e al sindaco Biffoni. La donazione è stata resa possibile da singoli cittadini, associazioni come la “Tutti per Feno di Staffoli” e aziende come la Smurfit Kappa Italia. Maurizio Costanzo