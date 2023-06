Donazione sangue e sicurezza stradale L’iniziativa "Bevi poco, dona tanto" alla Villa Medicea del Poggio Imperiale

"Soffia per esser certo di guidare. Salva la tua vita e quella degli altri donando sangue". È il doppio invito presente sulle migliaia di etilometri monouso che Fratres Toscana distribuirà in tutta la regione dalla prossima settimana. L’iniziativa sarà presentata nel corso di "Bevi poco, dona tanto", una serata a inviti, ospitata domani alle 20.30 a Villa Medicea del Poggio Imperiale. Un appuntamento importante che si colloca tra la Giornata mondiale della donazione di sangue del 14 giugno e quella regionale del 17 giugno. "Sarà una serata all’insegna della valorizzazione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione – spiega Claudio Zecchi, presidente di Fratres Toscana -. La campagna promozionale mira a contrastare l’assunzione eccessiva di alcolici con l’invito a bere con moderazione. Ovviamente contiamo di far passare tra i nostri ragazzi la cultura della donazione. C’è bisogno del loro impegno per fare fronte all’esigenza di sangue e plasma per salvare vite umane".