Donazione fasulla Il Comune risarcirà 65mila euro

La donazione del terreno Chimici non è mai esistita e dopo cinquanta anni il Comune di Fiesole è condannato a risarcire gli eredi. L’area oggetto della contesa è il giardino di Compiobbi, lo spazio che, fra le altre cose, per decenni ha ospitato le feste dell’Unità, manifestazioni a tal punto famose da essere omaggiate nel film "Zitti e mosca", la pellicola del 1991 diretta da Alessandro Benvenuti e dedicata alla crisi della sinistra.

La Cassazione ha stabilito che il consiglio comunale non era soggetto legittimato ad accettare la donazione del terreno, che negli anni Sessanta un cittadino aveva deciso di lasciare all’amministrazione. Per il passaggio di proprietà serviva invece la ratifica del notaio. Dopo la Cassazione, a pronunciarsi in questi giorni è stata la Corte dei Conti che ha quantificato in circa 65mila euro la cifra che il Comune deve versare per chiudere il contenzioso e mantenere l’uso del giardino.

D.G.