Donazione di organi, che generosità

I cittadini di Bagno a Ripoli dicono sì alla donazione degli organi: nel 2022 nel fare o rinnovare la carta d’identità, su 1107 persone rivoltesi all’ufficio anagrafe, in 984 hanno espresso il loro consenso per l’eventuale donazione. Lo hanno fatto trascrivere, come prevede la normativa, in maniera ben visibile sul documento. Siamo in linea con i dati dell’anno precedente, in cui si era registrato l’89% dei sì; stesso trend viene confermato in questo primo scampolo di 2023: alla data dell’11 aprile su 445 cittadini che hanno richiesto all’ufficio anagrafe la carta d’identità, 388 persone hanno dato il proprio consenso. La percentuale parziale di questo primo pezzo dell’anno è dunque dell’87,2%, con ambizioni di crescita. In totale dal 2016 ad oggi ben 5995 ripolesi hanno deciso di donare esplicitamente, con una media complessiva dell’89,4%. Si tratta di un dato molto positivo e superiore alla media della Toscana, che già vanta un buon risultato con il 75% di consensi registrati. Il territorio ripolese si conferma anche tra i primi nella graduatoria dell’area metropolitana, dove la media è del 77,3% di sì trascritti sul documento d’identità.

Da sempre l’amministrazione punta alla sensibilizzazione sul tema, partendo anche dalla donazione preziosa e realizzabile da tutti del sangue e del plasma, che vede spesso in prima linea come donatore lo stesso sindaco Francesco Casini. Bagno a Ripoli ha aderito alla campagna "Dichiara il tuo Sì al Comune" promossa da Anci, Ministero della Salute e Centro nazionale trapianti in occasione della 26 esima "Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti", in programma per domani. Sui canali social dell’amministrazione e del sindaco, con l’hashtag #cittàdelSì e lo slogan "Donare è una scelta naturale", verranno promosse le modalità per prestare il proprio consenso alla donazione: può essere accettata al rilascio del documento d’identità, ma anche in qualsiasi momento rivolgendosi all’Urp del Comune. "Si tratta di un gesto di grande umanità – sottolinea Casini -, espressione massima di altruismo e spirito civico. La nostra comunità di anno in anno conferma il suo grande cuore". Sul sito https:sceglididonare.it è possibile trovare tutte le informazioni sulla donazione, su come poter diventare donatori e anche come aiutare a diffondere questa fondamentale cultura.

Manuela Plastina