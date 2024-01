Donazione di alberi. Piantati dieci tigli alle ’Quattro strade’

Dieci tigli ai giardini delle Quattro Strade, sulle colline di Lastra a Signa, lato viale 8 Marzo. Sono stati piantati in questi giorni, dopo essere stati acquistati con il contributo del Rotary, e quindi presentati ieri, nell’ambito dell’iniziativa "AbracciAmo la natura". All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Angela Bagni, il vicesindaco Emanuele Caporaso, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, il presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe Elisabetta Benvenuti, il past president Simone Pancani, l’assistente del Governatore Chiara Pagni e il presidente dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani (Arpat) Duccio Pradella. "Questo è uno dei tanti progetti promossi insieme al Rotary – ha evidenziato il sindaco Bagni- che in questi anni si è sempre contraddistinto per la promozione di attività con una forte spinta sociale". "L’iniziativa prosegue la proficua collaborazione tra il Rotary Club Bisenzio Le Signe e il Comune– ha dichiarato Chiara Pagni - . In questo caso il progetto è stato favorevolmente accolto dal distretto 2071 poiché l’ambiente è una delle sette aree di intervento del Rotary International".