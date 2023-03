Donatella Migliori e le baby gang

Ci possiamo chiedere come e quando siamo arrivati a tanto. Baby violenza, giovanissima devianza. Si assiste inermi a uno scollamento tra la società intesa come comunità in salute e una socialità degli adolescenti consumata, bruciata, trasformata in devianza. Ci troviamo di fronte a ragazzi adolescenti per i quali ogni atto diventa possibile purché immaginabile, indipendentemente dal suo significato morale. Questa situazione porta dietro di sé assenza o carenza di principi valoriali, niente regole sicure. Le famiglie come guida comportamentale non ci sono. La genitorialità è deresponsabilizzata, in cerca di una libertà immaginata. E i figli perdono il senso del giusto. In competizione con gli adulti, col mondo avverso e coi coetanei, la baby gang arriva a compiere gesti devianti, ingiusti, verso quel debole colto da solo di sorpresa e, senza scrupoli, si prende, col coltello puntato sulla vittima, tutto ciò che vuole.