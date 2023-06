Don Milani, recital e ricordi con Ugo De Vita "Lettere alla mamma" a Palazzo Medici Riccardi

La voce di Ugo De Vita per don Milani a Palazzo Medici Riccardi: appuntamento venerdì 29 giugno alle 17.30.

Si tratta del racconto del priore di Barbiana attraverso “Le lettere alla mamma”.

Un modo originale per ricordarlo attraverso una scelta di lettere, un libro meno conosciuto ma non meno prezioso. In scena Ugo De Vita, autore, e attore. Un Don Milani da scoprire, profondamente uomo oltre che sacerdote; una occasione da non perdere per una pomeridiana voluta dalla Città Metropolitana nella cornice dalla Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (ingresso libero da via Cavour 9 fino ad esaurimento posti).