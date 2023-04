Don Milani, 100 anni e non sentirli

In occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani Cgil Firenze, Flc Cgil toscana, Proteo Fare Sapere e associazione Praxis organizzano, oggi dalle 9 alle 17,30 alla biblioteca CiviCa, una giornata di confronto e studio per ricostruire un’idea di scuola e cittadinanza democratica secondo l’esperienza del ‘priore di Barbiana’. L’iniziativa si aprirà alle 9 con l’introduzione e i saluti di Paola Galgani, Segretaria generale camera del lavoro metropolitana di Firenze, del sindaco calenzanese Riccardo Prestini e del Comitato nazionale per il centenario della nascita di don Milani. Spazio poi, dalle 10 alle 12, a un dibattito sul tema "Idee per la cittadinanza di oggi e domani" seguito dai lavori di gruppo. Concluderà un intervento e testimonianza sulla figura di don Milani a cura dello Spi-Cgil di Calenzano e una tavola rotonda, dalle 15,30, cui parteciperà anche l’assessore regionale Alessandra Nardini.