Don Furno Cecchi, una piazza in onore del prete

Una piazza per il mai dimenticato parroco di Badia a Settimo, don Furno Checchi. La richiesta è arrivata dai consiglieri comunali, Luigi Baldini, Elda Brunetti, e Giacomo Pacini, che hanno presentato una mozione dove si invita il sindaco a predisporre gli atti necessari per intitolare l’attuale Piazza Vittorio Veneto al sacerdote che è stato responsabile della parrocchi di Badia dal 1948 al 1994. Il parroco spinse in particolare in quegli anni per la conoscenza e la valorizzazione del poeta Dino Campana, sepolto proprio a Badia, a quei tempi ancora "un poeta maledetto". "Crediamo pertanto – dicono i consiglieri – che l’intitolazione di una Piazza di Badia a Settimo a Don Furno Checchi sia un giusto riconocimento a questo emerito, benemerito cittadino, che riteniamo sarà apprezzata moltissimo da tutta la popolazione di Badia a Settimo e non solo". Secondo quanto riferito dai consiglieri vicino alla Piazza e alla chiesa esiste già la via "Cavalieri di Vittorio Veneto" , "intitolazione ben più significativa per rendere omaggio ai Caduti della Grande Guerra"; In piùnessuna abitazione ( se non la ex scuola elementare) risulta avere come indirizzo piazza Vittorio Veneto, pertanto nessun disagio verrebbe causato ai cittadini dal cambio di indirizzo. Vedremo quale sarà la risposta della giunta.