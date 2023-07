Don Flavio Rossetti mette a disposizione un appartamento per i migranti a Greve

Il parroco di Greve, don Flavio Rossetti, mette a disposizione un appartamento per gli stranieri del Cas. A seguito dell’emergenza migranti e dopo la riunione di martedì in Prefettura, il parroco su richiesta del vescovo di Fiesole Stefano Manetti, ha messo a disposizione un appartamento in via Domenico Giuliotti donato alla parrocchia dalla famiglia Pampaloni. L’appartamento è stato considerato idoneo dopo un sopralluogo dei vigili. I migranti, una quindicina di giovani, entrano a far parte di un Cas gestito dal coordinamento delle Misericordie di Firenze che si occuperà delle prime necessità. È prevista la presenza tutto il giorno di un educatore con il compito di accogliere e supportare il gruppo, oltre ad accompagnarlo verso un percorso di integrazione nel territorio. Come richiesto dal prefetto a i Comuni metropolitani, anche Greve è chiamata a fare la propria parte ed ha risposto.