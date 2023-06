Don Chisciotte per tutta la famiglia

Uno spettacolo di attori e marionette per tutta la famiglia e non solo per i più piccoli. Con un protagonista indiscusso: Don Chisciotte. Nell’ambito della rassegna "Un palco in biblioteca", in corso nel cortile esterno della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4), questa sera alle 21,15 Teatrolà porterà in scena "Don Chisciotte, il gioco del vento": l’ingresso è libero. Dal romanzo di Miguel Cervantes, la storia d’un uomo che, leggendo troppi romanzi d’avventura, comincia a credere di essere un cavaliere. Insieme al fedele scudiero Sancho Panza, deve combattere per la gloria e per l’amore di una donna: Dulcinea del Toboso. Ma quelli che lui prende per nemici non sono mostri e guerrieri, ma pecore e mulini. Con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal. In programma fino a settembre, la rassegna "Un palco in biblioteca" vedrà protagonisti, tra gli altri, Chiara Francini, Antonella Lattanzi, Andrea Paone, Gianmaria Vassallo, la pluripremiata compagnia Sotterraneo. Info e programma su www.bibliosesto.it. Prenotazioni online https:bit.lypalco23 o al numero 055.4496851.