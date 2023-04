Don Chisciott lotta per i diritti Sogni e avventure nell’arte di vivere

Sarà "In arte son Chisciott ", originale riscrittura al femminile del capolavoro di Cervantes, a far calare il sipario su Materia Prima Festival, la rassegna dedicata al panorama teatrale contemporaneo a cura di Murmuris con il sostegno del ministero della Cultura, Regione, Comune, Fondazione Cr Firenze, Unicoop Firenze.

Lo spettacolo, prodotto da Officine della Cultura, andrà in scena domani alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111r), con le attrici Luisa Bosi ed Elena Ferri nei ruoli Don Chisciotte e Sancho Panza per la regia di Luca Roccia Baldini. Come supporto, e non solo sottofondo, quattro musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo suonano dal vivo.

Un viaggio che, tra giochi di specchi, visioni e illusioni che mettono a confronto il falso col vero, incrocia tre piani di lettura e un racconto di sogni, di avventure, di speranze, di fallimenti che vogliono parlare della vita in tutta la sua complessità e semplicità. Attraverso temi come il genere, la violenza, i diritti e il riscatto, "In arte son Chisciotta" riflette su cosa significhi essere donne e uomini che vivono in un territorio da condividere, in un mondo da condividere, in una realtà da condividere, dove nessuno sovrasta l’altro e tutti accolgono tutti.

Le attività del festival partiranno già dal pomeriggio, alle 18, con la presentazione del libro "Il teatro dentro la Storia. Opere e voci dalle Torri Gemelle alla pandemia" del critico Rodolfo Sacchettini, alla presenza dell’autore con interventi di Alfonso Santagata e Daniele Villa (Sotterraneo). Modererà Matteo Brighenti (info: www.materiaprimafestival.com).

"In arte son Chisciott " è un intreccio di linguaggi: giochi di ombre, pop up e oggetti animati si articolano su tavoli disposti a ferro di cavallo. "Con Don Chisciotte – spiega il drammaturgo Samuele Boncompagni – si sono confrontati grandi artisti di ogni epoca e di ogni parte del mondo: libri, film, canzoni, opere d’arte, spettacoli di teatro e danza. Fare uno spettacolo sul Don Chisciotte di Cervantes, considerato il primo romanzo moderno e che in molti definiscono il migliore di tutti i tempi è di per sé un’impresa, appunto, donchisciottesca. Di fronte alla complessità del testo originale, si deve per forza scegliere. Così, nella mia riscrittura, Don Chisciotte diventa il “fare teatro”. I Giganti contro i quali ci troviamo a combattere in questo tempo sono mulini a vento che ci tolgono gli strumenti per leggere la realtà, viviamo in una società dove finto e falso si confondono, un mondo dove spesso a un Don Chisciotte manca un Sancho Panza, e viceversa".