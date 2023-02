Don Bigalli lancia un appello dopo la cattura di Messina Denaro "Non dev’essere un punto di arrivo"

La cattura di Matteo Messina Denaro "non deve essere considerata come un punto di arrivo, casomai di partenza. È certamente un’ottima notizia ma significa tutto tranne la sconfitta definitiva della Mafia". Lo dichiara don Andrea Bigalli, presidente dell’Osservatorio regionale per la legalità, al termine dei lavori di ieri, in palazzo del Pegaso sede dell’Assemblea legislativa. Sul tavolo dell’Osservatorio istituito per raccogliere informazioni sul progredire dell’eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose, anche l’analisi del rapporto annuale della procura generale toscana che fotografa un +115% di reati per associazione mafiosa. "Un incremento straordinario rispetto all’anno precedente su cui dovremo lavorare": dichiara ancora il presidente.