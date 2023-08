Dominik, braccio destro nel racket delle stanze a Firenze: l'ultimo a vedere Kata

E’ l’ultimo ad aver visto la piccola Kata alle 15.40 di quel maledetto 10 giugno scorso quando la bambina di cinque anni è stata inghiottita dal nulla. "Giocava in cortile con gli altri bambini, io la guardavo dalla finestra. Poi alle 15.50 è tornata la mamma, è venuta a cercarla nelle camere ma Kata non c’era più ed abbiamo iniziata a cercarla", parole di zio Abel Alvarez Vasquez, 29 anni, clandestino con già qualche problema con la giustizia se dall’annotazione di polizia del 23 giugno, allegata all’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e estorsione nell’ambito dell’inchiesta sul racket delle stanze, emergono precedenti penali e di polizia per furto aggravato con destrezza, utilizzo indebito di carte di credito, rissa, porto abusivo di armi, esplosioni pericolose. Abel, nell’inferno della compravendita a caro prezzo delle stanze, sarebbe stato il braccio destro del ’duegno’ Carlos, ovvero il boss che si spacciava come il proprietario. Gli occupanti lo chiamavano Dominik e raccontano come funzionava lo spacio: dalle 600 alle mille euro per una stanza, i più poveri venivano convinti ad andarsene dietro pagamento di 200-300 euro e una tassa di ingresso era prevista anche per i semplici ospiti.

Proprio a lui la bimba era stata ‘affidata’, per quanto in quella situazione di degrado e promiscuità questa parola possa avere un senso compiuto. E, soprattutto, prima che la versione sull’orario della sparizione della bimba venisse modificata. In un secondo momento, di questi quasi sessanta giorni di indagini infatti, le ricerche della piccola sono state ‘posticipate’ alle 16.40 circa, tanto che la prima chiamata al 112 per denunciare la scomparsa di Kata è stata registrata alle 18.41 (e l’ingresso in una caserma per formalizzare la denuncia delle 20.30). Abel viveva in una delle stanze dell’hotel, diversa da quella occupata da mamma e bambini e fu tra i primi, il 15 giugno, prima dello sgombero, a lasciare l’immobile occupato per essere trasferito, ospite del comune, insieme ai genitori di Kata, Katherine Alvarez e Miguel Angel Romero Chiccllo.

Quando l’inchiesta, coordinata dalla Dda di Luca Tescaroli, ha imboccato la strada del sequestro di persone a scopo di estorsione o di ritorsione, nell’ambito della compravendita delle stanze che i riflettori si sono accesi proprio intorno allo zio. "La bambina - emerse dagli inquirenti - ricade in una delle fazioni contrapposte e l’albergo veicola un’attività criminale".

E ora con lo sprint alle indagini si riesce a capire quale fosse una delle fazioni contrapposte nella guerra delle stanze. Con le misure di custodia cautelare, la veste del familiare assume tutto un altro significato.

Nonostante Abel-Dominik aveva sostenuto di essere vittima del commercio illegale di camere. "Quando sono arrivato dal Perù mi furono chiesti 800 euro per l’ingresso nell’hotel ma successivamente ne volevano altri" disse in una video intervista a La Nazione.

Eri. P.