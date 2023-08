Domenica tutti gratis al museo Da Masaccio al David, è arte show

Cosa fare la prima domenica d’agosto in città? Un bagno di cultura. Domani si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Ma a Firenze è di scena anche la Domenica Metropolitana, quando i residenti della Città Metropolitana potranno visitare gratis i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie al Comune, alla Città Metropolitana e a Mus.E. Grazie al Mic, porte aperte gratuitamente alle Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli (il cui biglietto include anche il Giardino Bardini). Ingresso libero anche per la Galleria dell’Accademia, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, i Musei del Bargello, il Museo archeologico nazionale. Visitabili pure i giardini della Villa di Castello e di Villa Ventaglio a Firenze e la possibilità di ammirare gli interni della Villa medicea della Petraia.

Per le aperture legate alla Domenica Metropolitana, le opzioni sono tante: a Palazzo Vecchio nel Salone de’ Dugento è visibile il quarto ciclo degli arazzi dedicati alle Storie di Giuseppe; al Forte Belvedere continua la mostra ‘Nico Vascellari. Melma’, mentre a Palazzo Medici Riccardi la mostra dedicata a Luca Giordano. Qui (e al museo Bardini) anche l’esposizione dedicata all’artista americana Rachel Feinstein: le opere spaziano dalla scultura alla pittura e dialogano eccezionalmente con i capolavori custoditi nei musei fiorentini. Al Museo Novecento è ancora visitabile la mostra ‘Lucio Fontana-L’origine du monde’. Al Carmine si può accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro della Cappella Brancacci che consentono di trovarsi a tu per tu con gli affreschi di Masaccio.

Barbara Berti