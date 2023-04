Domenica torna “Scatta alle Cascine“

Torna l’appuntamento che è ormai diventato una bellissima abitudine per i fiorentini e non solo: domenica sarà ancora una volta il tempo di “Scatta alle Cascine”. Da ben 11 anni infatti Leo e Lions, con la presenza in questa edizione ad oggi di 22 Club Leo e Lions della Toscana, organizzano questo evento che ha permesso di raccogliere quasi 70mila euro destinati, principalmente, ad acquistare macchinari e strumentazioni per il Banco Alimentare, diventando un aiuto concreto per le attività quotidiane del Banco. Quest’anno, in particolare, si punta all’acquisto di un muletto per caricare tutti quei prodotti destinati ad arrivare nelle mense delle strutture caritative convenzionate con noi. La gara podistica e la passeggiata si svolgeranno nel fiorentino Parco delle Cascine domenica prossima con ritrovo a partire dalle 8 e partenza ufficiale alle 9,30 da piazzale Kennedy. Parallelamente si svolgerà, anche quest’anno, il concorso fotografico che vedrà la premiazione in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio il 24 maggio.