Domenica si tornerà al Medioevo Spettacolare sfida delle contrade

Torre, Gallo, Leone, Giglio, Cavallo. È questo l’ordine della sfilata del Carnevale Medievale Sancascianese che domenica riporterà la tensone del Medioevo ai giorni nostri. È stato presentato ieri in Regione il programma e le novità della manifestazione giunta alla 11ª edizione. "Le atmosfere medievali si potranno pregustare già dalla mattina del 26 marzo", spiega Ilena Cappelli presidente dell’associazione delle Contrade sancascianesi.

"Il castello di San Casciano aprirà ufficialmente le porte alle 11 con l’allestimento del campo e del mercato medievale presso i giardini di piazza della Repubblica e lungo via Lucardesi. Qui si collocheranno gli artigiani e le attività laboratoriali ispirate all’anno Mille. Gli intrattenimenti rivolti a grandi e piccini non mancheranno nell’area entro le mura dove sono previste esibizioni e dimostrazioni di tiro con l’arco". Dopo tre anni di stop, c’è attesa per un evento che nella sua preparazione coinvolge tutto il paese tra scrittura dei testi da recitare, scenografie, carri, costumi, coreografie. Dalle ore 14.30 inizierà a sfilare il corteo delle Contrade per le vie del paese. Sarà nel primo pomeriggio, dalle 14.30, che lo spettacolo avrà inizio davanti alla giuria in Piazza della repubblica. "L’evento inaugurale - commenta il sindaco Roberto Ciappi - è affidato alla celebrazione del giorno in cui, conclusa la costruzione delle mura del Castrum, il notaio fiorentino Francesco Davanzati approvò dinanzi alla cittadinanza lo Statuto che regola la vita sociale all’interno del Castello. Era il giorno 20 marzo dell’Anno 1357". Seguirà la cerimonia della chiave che prevede che la contrada vincitrice dell’ultima edizione del Carnevale riconsegni la chiave rimettendola in palio.

Poi "la manifestazione entrerà nel vivo – sottolinea Ilena Cappelli - con la sfilata delle cinque contrade che si esibiranno a turno per mostrare la propria rappresentazione ispirata alla cultura e alla storia medievale. Una sfida a colpi di scena, danze, carri e interpretazioni teatrali diretti dal capocontrada e dal capitano di sfilata". Ad animare il centro storico la Compagnia del Lupo Rosso, I Lupi di Semifonte, Gli Sbandieratori di Castiglion Fiorentino, la Compagnia la Barraca, I Riuros, I Falconieri del Granducato, gli Arcieri di Torre Mediana d’Occidente e Ugo Giulio Lurini, narratore in rima e voce ufficiale del Carnevale Medievale. Al centro del gran finale una spettacolare esibizione di musici e sbandieratori. La festa si concluderà con una cena a base di piatti e ricette medievale al Parco del Poggione.

Andrea Settefonti