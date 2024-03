Domenica riapre lo storico . Caffè del Teatro

Continuerà a chiamarsi Caffè del Teatro , ma lo spirito che animerà il servizio di ristorazione e caffetteria dell’area archeologica di Fiesole, sarà completamente differente. E’ quanto promettono i fiesolani Dario Tedeschi e Caterina Lingui, marito e moglie quarantenni che, dopo la rinuncia per motivi familiari dello storico gestore Alvaro Vitali a Natale, hanno deciso di gettarsi in questa avventura, passando dall’altra parte del bancone. Lei infatti era dipendente e negli ultimi due anni si è occupata del servizio in sala proprio a Fiesole; lui invece è cuoco, con varie esperienza maturate in più locali. Il format si concretizzerà in una proposta integrata. "Ci sarà il bar, il ristorante e - spiega Dario Tedeschi- contiamo anche di organizzare rinfreschi e banchetti". L’inaugurazione sarà domenica con un aperitivo aperto alla città.

D.G.