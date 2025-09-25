Domenica è il Toti Day. Torna l’evento della scuola. Dubbi sul nuovo plesso

Ecco il Toti Day. Il tradizionale evento annuale organizzato dall’associazione genitori della scuola motessoriana di San Vincenzo a Torri, si terrà domenica al campo ‘Brogelli’ di San Vincenzo a Torri, dalle 12,30 fino a sera. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Rossella Casini" di Scandicci. L’evento si propone di rafforzare il senso di appartenenza e di collaborazione tra famiglie, docenti, personale scolastico e associazioni locali, creando una rete di supporto che arricchisca l’esperienza scolastica dei bambini e dei giovani. Tra le numerose realtà confermate, partecipano: Gamps, Associazione Officina dei Sogni, Rete Vivente, Associazione Angeli del Bello, Associazione Chirilu, Ads San Vincenzo a Torri, Proloco San Vincenzo a Torri, Humanitas di Scandicci e Nati per Leggere che organizzeranno laboratori per i bambini. La Toti è un esempio di eccellenza educativa, grazie all’adozione della metodologia Montessori, che si distingue per l’attenzione al rispetto dei tempi e dei bisogni di ogni bambino, incentivando l’autonomia, la responsabilizzazione e il pensiero critico.

Il TotiDay rappresenta un’opportunità per approfondire questo approccio, consentendo ai genitori di conoscere meglio i principi che guidano l’insegnamento nella Scuola Toti e di confrontarsi con docenti ed esperti. Quest’anno, in particolare, sarà presente Margherita De Cesare, formatrice di Opera Nazionale Montessori. La sua esperienza nel campo dell’educazione Montessori è di grande valore per l’intera comunità scolastica. De Cesare offrirà una spiegazione approfondita dei principi e delle pratiche che caratterizzano il metodo Montessori, aiutando genitori e docenti a comprendere meglio come questi approcci possano arricchire l’esperienza educativa dei bambini.

Ma i genitori ai politici invitati all’evento chiederanno sicuramente lumi sulla nuova Toti, il cui cantiere è fermo da mesi nel cuore della frazione. A inizio settembre la giunta comunale ha dato il via alla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto. Si aspetta la nuova gara per ricominciare, ma c’è molta incertezza. "Si tratta di un passaggio importante – ha detto l’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello – che ci consente di sbloccare una situazione di stallo e di rimettere in moto il cantiere per la realizzazione della nuova scuola Toti. La risoluzione consensuale del contratto, che avviene nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza previste, ci permette di procedere al collaudo delle opere già eseguite e di avviare quanto prima una nuova gara per l’affidamento dei lavori rimanenti". Fabrizio Morviducci