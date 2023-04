Domani stop all’alcol

Scatta il divieto sull’alcol da asporto in occasione della sfida di Conference League Fiorentina-Lech Poznan in programma domani alle 18.45. La decisione, perimetrata sul centro e in altre zone, è stata presa dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Proprio il prefetto, Francesca Ferrandino, ha adottato il provvedimento che fissa orari e luoghi della misura: il divieto di asporto dalle 9 di domani alle una del mattino di venerdì in tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali, anche ambulanti, dell’area Unesco.

Oltre al centro, il provvedimento insiste su: piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; piazza Piave; viale della Giovine Italia; piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); viale Gramsci; piazzale Donatello (lato centro); viale Matteotti; piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono via Cavour e via San Gallo); viale Lavagnini; viale Strozzi; viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; viale Fratelli Rosselli; piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con lungarno Vespucci (vonsolato americano); attraversamento dell’Arno fino a lungarno S.Rosa; via lungo le Mura di Santa Rosa; piazza Verzaia; porta San Frediano; viale Ariosto; viale Aleardi; piazza Tasso; viale Petrarca; piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono via dei Serragli e via Romana); Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; via di Belvedere; via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; piazza Poggi; nonché nelle ulteriori aree fuori dal centro storico: piazza Indipendenza; via Nazionale; all’esterno dello stadio Franchi nell’area compresa nel seguente perimetro: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

Il divieto di detenzione di bombolette spray nell’area trapiazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.