Domani l’addio a Mario Baldinotti Figura storica in consiglio comunale

Si è spento Mario Baldinotti (foto), già consigliere comunale di Signa, da sempre impegnato sia nell’associazionismo che nella vita politica del paese. Nato a Lastra a Signa nel 1946, era stato consigliere comunale di maggioranza durante il mandato del sindaco Paolo Bambagioni. Anche alle ultime elezioni amministrative si era presentato, all’interno della lista civica "Noi siamo Signa", a sostegno della candidatura dell’attuale primo cittadino, Giampiero Fossi.

Pur non risultando fra gli eletti in consiglio comunale, aveva proseguito il suo impegno e, recentemente, aveva partecipato al dibattito e alle varie iniziative locali organizzate sul territorio per le primarie del Partito democratico. La salma è esposta nella cappella di San Miniato, mentre i funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa attigua. Messaggi di vicinanza alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i suoi cari sono arrivati dal sindaco Fossi e dai vari amministratori locali attuali e passati.