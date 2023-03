Domani i funerali di Luca e Francesca morti nell’incendio

Si terranno domani, nella pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, i funerali di Luca e Francesca Faggi. Il ragazzo, studente universitario di 25 anni, e la zia di 51, con gravi disabilità, sono morti all’alba di lunedì, nell’incendio che ha interessato l’abitazione della nonna del giovane (e madre della donna), Cristina, 83 anni, ancora ricoverata in gravi condizioni.

I genitori di Luca hanno chiesto di evitare fiori e di salutare piuttosto i loro cari con una donazione in favore del centro di Cercina dove il ragazzo era molto presente e attivo come volontario nell’assistenza ai ragazzi disabili. Per chi volesse contribuire l’Iban è IT38Q0306909606100000017105 intestato ad Associazione La Fonte.