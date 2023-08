Doloso o fortuito? Pompieri al lavoro

Sono ancora in corso le indagini per appura le cause dell’incendio dell’appartamento di via della Pace Mondiale. La casa, dove vive con la mamma l’ex calciante Roberto Guadagnolo, al centro negli anni di numerose vicende giudiziarie, ha preso fuoco l’altra sera. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono state evacuate cinque persone, una di queste è finita in ospedale per controlli. I vigili del fuoco sono al lavoro per capire se si sia trattato di cause fortuite o dolose.