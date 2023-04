Dolci di Pasqua, prezzi in linea con quelli delle feste di Natale

Firenze, 4 aprile 2023 – Colombe e uova di Pasqua. I 656 forni e pasticcerie della Città metropolitana di Firenze, riporta una nota di Cna, sono in questi giorni a lavoro. “Le vendite sono appena iniziate: rispetto al Natale, infatti, non si compra con largo anticipo con l’idea di fare regali, ma in prossimità della festività - ha spiegato Andrea Panchetti, presidente dolciari e panificatori di Cna–. Gli ordini, comunque, ci sono, sia per le colombe che per le uova. I prezzi rispetto al Natale 2022, a cui risalgono gli ultimi aumenti delle materie prime, sono stabili: le colombe oscillano tra 30 ai 34 euro/kg, le uova tra 15 e 22 euro/Kg, ma molto dipende dal tipo di decorazione scelto. Quanto ai gusti, la preferita è la colomba classica, ma va forte anche quella al pistacchio, farcita, glassata o con crema di pistacchi in barattolo a parte. Bene anche le colombe cioccolato e pere e quelle ai mirtilli”. Sta andando bene anche l'uovo al cioccolato in moltissime varianti: dal cioccolato al latte a quello fondente, bianco, decorato con foglia d'oro. Sulla tavola dei fiorentini continua ad affermarsi, anno dopo anno, anche una specialità extra regione: “La pastiera napoletana che si è ormai conquistata uno spazio proprio anche in città, uscendo dai confini partenopei – ha spiegato Francesco Fossi, coordinatore Cna Agroalimentare -. La sua ricetta è tra le più ricercate in rete, ma visto che la sua esecuzione a base di grano cotto nel latte, ricotta, uova, canditi, burro e acqua di fiori di arancio è tutt’altro che agevole, il nostro consiglio è quello di affidarsi a un buon pasticciere”.

Niccolò Gramigni