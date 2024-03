Dodici milioni di euro per progetti italiani

Circa 12 milioni di euro per finanziare i progetti delle imprese italiane sull’intelligenza artificiale: i bandi nazionali a cascata per grandi aziende, Pmi e startup sono stati presentati oggi a Firenze dalla Fondazione Fair, che gestisce il Partenariato Esteso a università, centri di ricerca e imprese finanziato dal Pnrr per 115 milioni di euro sul tema dell’IA. I bandi (gestiti dai 10 spoke del progetto, coordinati dalle principali università e enti di ricerca italiani che si occupano di IA) saranno pubblicati a partire dalla fine di marzo, per tutto il mese di aprile. "È un passo concreto per favorire nuovi modelli di partenariato tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale, e avviare collaborazioni per sviluppare il potenziale di innovazione", sostiene Maria Chiara Carrozza (foto), presidente del Cnr.