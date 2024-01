Dodicenne aggredito sull’autobus. Rapinato sotto gli occhi degli amici

di Pietro Mecarozzi

Stava rientrando da scuola, attorno aveva i compagni con i quali tutti i giorni condivide il pullman 35 che li riporta a casa. Era un martedì come gli altri, quando all’improvviso un giovane - probabilmente straniero - gli si è avvicinato e ha provato a sfilargli il cellulare che aveva tra le mani. La vittima, 12 anni, è riuscita a sventare l’agguato e a mantenere le mani sull’Iphone. Sembrava finita lì e invece all’apertura delle porte del bus - all’altezza dei giardini di piazza delle Medaglie d’Oro, nella zona di Novoli - il rapinatore ha atteso l’apertura delle porte e a quel punto gli ha dato una spinta da dietro. Tutto di fronte ai coetanei. Il minorenne è caduto e il rapinatore si è lanciato sul telefono, per poi darsi alla fuga.

Tra lo stupore dei presenti, alcune ragazze che hanno visto tutta la scena hanno deciso di chiamare la polizia che è prontamente intervenuta sul posto. Gli agenti hanno provato a rintracciare il malvivente, ma per ora di lui nessuna traccia. Il giovane, fortunatamente, non ha riportato alcuna lesione, anche se la paura è stata tanta e difficilmente dimenticherà questa brutta esperienza.

È il secondo caso nel giro di dieci giorni: il 14 gennaio tre minori, tra i 14 ed i 16 anni, sono infatti stati rapinati alla fermata della tramvia di Porta al Prato da due nordafricani. Uno è stato arrestato e pochi giorni fa scarcerato, mentre l’altro è scappato. In quel caso era notte, intorno alle 22, e mentre aspettavano la tramvia alla fermata, uno di loro, quindici anni, spaventato dal coltello che il rapinatore brandiva, ha cominciato a correre, gettandosi all’improvviso in strada, dove è stato investito da un’auto che si è trovata improvvisamente davanti quel ragazzo. Accompagnato al pronto soccorso, ha avuto, fortunatamente, soltanto lievi contusioni, che il medico ha giudicato guaribili in cinque giorni.

L’altro rapinatore, nel contempo, si sarebbe fatto consegnare dagli altri due ragazzi i cellulari, le cuffiette e i portafogli. Inseguito dalla volante è stato fermato nel Parco delle Cascine con addosso parte della refurtiva. Non aveva con sè i cellulari di cui, sempre secondo gli investigatori, si sarebbe disfatto durante la fuga. L’uomo, algerino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.