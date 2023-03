Documento falso per il soggiorno E’ un passaporto di donna: arrestato

Preso l’appuntamento in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno, pratica ormai consueta, ha concluso l’"incontro in manette": il passaporto presentato al personale di polizia come documento d’identità, infatti, è parso subito sospetto, alla vista e al...tatto. Un falso, anche abbastanza grossolano. Di più: il documento originario è risultato servito per costruire il falso, apparteneva o era appartenuto a una donna.

È successo nella mattinata intorno alle 10. Un albanese di 54 anni si è presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione per rinnovare l’importante documento.

Il personale della Questura ha avviato le procedure di rito, ma subito – già al primo impatto visivo il – documento identificativo è parso strano. L’agente che aveva preso in carica la pratica, infatti, ha notato in particolare che la pagina principale, quella con le generalità dell’uomo, risultava essere più spessa del normale. E anche il colore e l’ologramma distintivo delle autorità emittenti presentavano difformità. Mentre il poliziotto scandagliava il documento in tutte le sue parti, i suoi dubbi sulla validità, hanno trovato fondamento. E conferma: la pagina riportante i dati anagrafici dell’uomo, infatti, gli si è letteralmente scollata tra le mani, lasciando saltar fuori il passaporto originale, scaduto nel 2021 ed appartenente ad una donna.

Per sommo scrupolo, è stato fatto un altro controllo. La conferma definitiva della falsità del documento è arrivata poco dopo grazie all’accertamento effettuato dalla Sezione “Falso Documentale“ della Polizia Scientifica. L’uomo ha provato a farfugliare qualcosa, ma è stato arrestato con l’accusa di possesso di documento falso valido per l’espatrio.

L’Ufficio Immigrazione costituisce uno dei cuori pulsanti della Questura: la normativa in materia è molto vasta e richiede un continuo aggiornamento del personale sulle condizioni degli stranieri.

g.sp.