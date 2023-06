Documenti Code di notte on line

"Fare la carta di identità a Sesto assomiglia un po’ alla lotteria dei clic, un’impresa". Commento ironico, ma non troppo, quello di un residente che, in questi giorni, ha avuto non poche difficoltà a capire come rinnovare il documento viste le nuove modalità adottate dall’amministrazione: "Ho provato a prenotare online – racconta – ma non è stato possibile perché c’erano appuntamenti solo per i 15 giorni successivi ed era già tutto pieno. Allora sono andato in Comune dove, all’entrata dell’Anagrafe, mi è stato detto che per avere speranza di trovare un posto avrei dovuto provare online a mezzanotte oppure telefonare allo 055 055 la mattina alle 8, per capire se fossero rimasti dei posti. Francamente mi sembra un iter che complica le cose più che facilitarle e che fa fare le ore piccole solo per sperare di trovare un posto, una cosa assurda". Il Comune intanto conferma che è possibile prendere appuntamento per la Carta di identità elettronica fino a 15 giorni successivi. Ogni giorno, cioè, viene aperta l’agenda per il 15° giorno seguente e così via. Questa limitazione è stata introdotta perché molti prendevano appuntamenti distanti nel tempo e poi non si presentavano, penalizzando tutti gli altri. Una delle implicazioni dell’attuale procedura, però, è che spesso già nelle prime ore della mattinata risultano esauriti i posti per il 15° giorno successivo e per i giorni precedenti. Ci sono però eccezioni: in caso di situazioni particolari e di comprovata "emergenza" (nessun documento alternativo, viaggio imminente, necessità per scadenze burocratiche), è sempre possibile però contattare direttamente l’Ufficio per individuare una soluzione.

Sandra Nistri