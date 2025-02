Docenti nel settore artistico. Le proposte dell’Isia

L’Istituto superiore per le industrie artistiche, Isia, di Firenze ha aperto un bando di concorso per il posto di un docente di prima fascia nel settore artistico disciplinare Economia, marketing e design management. L’Istituto superiore per le industrie artistiche offre l’assunzione a tempo indeterminato e pieno. La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e si articola in due prove d’esame, che consistono in una prova didattica orale e una prova scritta. Possono accedere i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e artistici, culturali, professionali. È possibile inviare la domanda di partecipazione fino al 13 febbraio tramite il portale inPA.