Docente di chimica all’università riceve un milione e mezzo dal Fis per le sue ricerche innovative Roberta Sessoli, docente di chimica generale e inorganica dell'Università di Firenze, ha ricevuto un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), finanziamento di 1,5 milioni di euro per il suo progetto "Electric control of spin for molecule-based quantum technologies".