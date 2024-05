Dj invalido totale buttato fuori casa, il dolore dei Mangiarano: "Ho scritto a Mattarella"

Firenze, 16 maggio 2024 – “Arrendersi? Neanche per sogno". Mario Mangiarano non indietreggia di un passo. Va dritto per la sua strada, con un solo obiettivo da raggiungere: riavere ciò che spetta a lui e a suo fratello Stefano. E per ottenerlo ha scritto anche una lettera al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La storia dei Mangiarano ha visto la luce per la prima volta su La Nazione: Stefano, 57 anni, fiorentino e fratello di Mario, storico disc jockey e producer che da decenni calca i palchi dei principali club della Toscana, a inizio degli anni ‘90 è vittima di un terribile incidente stradale che lo condanna all’invalidità totale e all’interdizione. Il fratello diventa il suo tutore legale, e lui viene preso in cura al Cte (Centro Terapeutico Europeo) di Rignano sull’Arno. Tra gli step consigliati dal centro c’è il rientro a casa – dove vive dagli anni ’80 – nel fine settimana, in modo da passare del tempo con i propri cari. Succede fino al 2019, poi la madre dei due fratelli muore e l’uomo che viveva con lei nella casa popolare di Casa spa, in via Pio Fedi, cambia le serrature. Nonostante al suo interno siano accumulati beni e ricordi di una vita dei Mangiarano, a Mario e Stefano – da quel momento – viene negato l’accesso.

Nonostante i numerosi articoli e le tante istanze, a oggi nulla si è mosso, e il dj ha lanciato un appello disperato a Mattarella. "Vorrei sottoporle l’atteggiamento di chiusura totale che stiamo riscontrando da parte delle Istituzioni cittadine, che nonostante siano stati ampiamente informati per tempo di quello che sarebbe potuto accadere una volta mia mamma fosse scomparsa, è iniziato un classico “scaricabarile” giungendo al risultato per il quale a mio fratello è stata tolta la residenza, la pensione di invalidità, il diritto alla casa", scrive l’uomo.

E ancora. "Tutti i diritti di una persona disabile, sono stati violati, nel modo più assurdo e violento, senza oltretutto aver mai notificato nulla a me come tutore legale". Per questo, conclude Mario, "le chiedo di sottoporre la mia battaglia, che combatto a nome di mio fratello Stefano, affinché qualcuno del suo pregiatissimo staff possa quantomeno raccogliere una miglior risposta ad un’ingiustizia perpetrata oltretutto in modo così

superficiale".