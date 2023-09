Divise in strada vuol dire civiltà Ora si è capito

Gabriele

Canè

altra notte, quando il sindaco ha perlustrato le Cascine, non c’erano né polizia né carabinieri.

La notte del 28 giugno scorso, invece, c’era una ragazzotto di 17 anni di origine magrebina che ha tentato di rubare portafoglio e cellulare a un anziano, prendendolo a bastonate. Non ce l’ha fatta, e due giorni fa lo hanno assicurato alla giustizia. Il problema è che ogni sera (e giorno) ci sono ragazzotti che soli, a branchi, un po’ italiani, molti stranieri, alle Cascine, in Stazione, ai bancomat, rapinano gente, picchiano, violentano. Ci sono loro perché c’è poco Stato. Il sindaco chiede con insistenza rinforzi, il ministro Piantedosi li invierà. Vedremo. Intanto due considerazioni. Primo. Per anni ci siamo sentiti dire che le città non vanno militarizzate. Per anni abbiamo cercato di far capire che gli uomini in divisa non orchestrano un golpe, ma prevengono i crimini. Se fate due passi sui Champs Elisées, ogni dieci metri trovate un flic, un para’, un legionario. Un regime militare? No, un Paese civile che cerca di garantire la sicurezza a cittadini e turisti. Dunque, bene che anche da noi le forze dell’ordine siano ritenute utili e non pericolose. Del resto, c’è voluto Ciampi per sventolare una bandiera italiana senza doversi vergognare, ben vengano gli appelli di Nardella a una città presidiata in modo più attento. Secondo. In giro di notte e nei punti caldi non mancano solo poliziotti e carabinieri, ma anche i vigili urbani. Un corpo di polizia che non ha il compito di mantenere l’ordine pubblico, ma di far rispettare la legge, quello sì. Certo, non tutti sono addestrati ad acchiappare rapinatori, ma nulla vieta che i reparti speciali siano più numerosi e preparati. Tutto questo per dire che la gestione della sicurezza può e deve essere un gioco di squadra. Ognuno con i suoi compiti e le sue responsabilità. In borghese negli uffici, e in divisa, il più possibile, nelle strade.