Divini Bambini in mostra: "La poesia della natività"

Un Gesù Bambino benedicente, un altro in posa di piccolo re del mondo e un terzo disteso nella sua culla mangiatoia. Tre sculture realizzate tra il XV e il XVIII secolo, provenienti dal Complesso di Santa Maria Novella, dal Museo d’arte sacra e religiosa Beato Angelico di Vicchio e dalla Chiesa Cattolica Parrocchiale S. Maria a Settignano, sono i "Divini Bambini", l’esposizione che rinnova l’appuntamento natalizio con le opere e manufatti di arte sacra provenienti dalle chiese e dai musei della diocesi fiorentina, in mostra fino al 28 gennaio a Palazzo Vecchio, a cura di Sergio Risaliti. I tre "Divini Bambini" sono presentati sul piano del grande bancone ligneo della Sala delle Udienze: uno è un gesso dipinto, l’altro in legno dipinto e dorato, il terzo in terracotta policroma. Il primo in piedi ha già il sembiante del Salvatore che vuole proteggere con la sua Grazia l’umanità intera. Il secondo è infante regale, raggiante come un astro. Il terzo è umile, indifeso, ricolmo di bontà e innocenza, come immaginato da San Francesco, a cui si deve il primo presepe a Greccio di cui ricorre quest’anno l’ottavo centenario. "Il mistero del Natale ci viene proposto quest’anno in Palazzo Vecchio nel suo significato più profondo, quello del farsi carne della parola di Dio – dice il cardinale Giuseppe Betori -. L’Onnipotente si fa fragile bambino e chiede di essere riconosciuto in ogni fragilità e debolezza. Ma è proprio nella debolezza che si manifesta la signoria di Dio sul mondo, quella che fa uscire la storia delle sue contraddizioni e la indirizza verso un compimento di salvezza. Qui lo vediamo mentre nasce, cresce e poi, diventa il re del mondo".

"Un toccante viaggio nell’arte sacra - dice la vicesindaca e assessora alla Cultura, Alessia Bettini -, che offre uno sguardo profondo sulla purezza dell’infanzia attraverso sculture capaci di trasmettere un messaggio di grazia, sacralità e innocenza. Un’esposizione che invita a riflettere sul senso stesso della vita umana, in un periodo in cui la sofferenza di tantissimi bambini spalanca ferite profonde".

"La poesia della Natività risplende a Palazzo Vecchio e il percorso museale si arricchisce anche quest’anno con questa esposizione di tre preziosi Bambinelli. Il Bambin Gesù nel presepe è il senso profondo di speranza e grande attesa dell’uomo" aggiunge l’assessora Maria Federica Giuliani. Il curatore e direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, sottolinea come i "Divini Bambinia siano un’occasione speciale per riflettere sulla disarmata purezza dell’infanzia, travolta, oggi come ieri, "dalla sciagurata e disumana violenza degli uomini che preferiscono la guerra e le tenebre alla luce e alla pace, l’odio all’amicizia, il pessimismo alla speranza". A corredo dell’esposizione, realizzata in collaborazione con Mus.e, anche quest’anno il cardinale Giuseppe Betori terrà una lectio magistralis in Sala d’Arme dal titolo "Il verbo si fece carne. Dio si fa uomo", il 5 gennaio alle 17.30.

Olga Mugnaini