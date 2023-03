DivinaMente Donna Pregiudizi da demolire

"DivinaMente Donna: giudizi e pregiudizi da demolire" è il titolo del convegno organizzato oggi alle 17 nella Biblioteca delle Oblate di Firenze, nell’ambito della rassegna “Si scrive Marzo, si legge Donna“. "In qualità di presidente dell’Associazione internazionale VerbumlandiArt-Aps -spiega Regina Resta, moderatrice dell’incontro -, ho voluto promuovere un’occasione di prevenzione della violenza di genere, per accrescere la consapevolezza del valore della differenza, destrutturare gli stereotipi di genere e attivare un metodo critico sul fenomeno della violenza. È un progetto itinerante che stiamo portando avanti in tutta Italia con i nostri soci professionisti ed esperti della tematica, attraverso iniziative che coinvolgono di volta in volta scrittori, poeti, musicisti, giornalisti, avvocati, criminologi, sociologi".

L’intento dell’associazione è guardare al futuro con speranza, fiducia, positività per trovare soluzioni che partano dall’educazione di base dei giovani.

Caterina Ceccuti