Diversi da chi? Via al campionato di calcio inclusivo

Prima partita di campionato 2023 del progetto di calcio integrato e inclusivo ’Sport insieme’ ideato dall’Associazione ’Per crescere insieme’. Progetto nato nel 2018 con il finanziamento del Mistero dello Sport e realizzato oggi grazie al sostegno dell’8 x 1000 Tavola Valdese, in collaborazione con il Comune e Us Sancascianese.

L’iniziativa si rivolge a giovani e adulti con disabilità intellettivo-relazionale, interessati a praticare e vivere lo sport in tutte le sue accezioni e cittadini coinvolti in un’esperienza che assume una valenza sociale oltre che legata all’attività motoria. Il progetto ha visto la collaborazione di due squadre di calcio integrato a 7 nella realizzazione di un torneo a quattro fra squadre della Città metropolitana di Firenze. "Il gruppo iniziale si sta estendendo – dichiara Sabrina Mangani dell’associazione Per Crescere insieme – siamo molto contenti perché è in sensibile aumento il numero di disabili e volontari impegnati nel progetto che genera nuove esperienze". I ragazzi sono coordinati e seguiti dagli allenatori Duccio Becattini, Filippo Bianchi e Gabriele De Gasperi e dalle educatrici Sara Fusi ed Emma Matteuzzi; coinvolge circa 20 disabili e 30 volontari oltre ad un gruppo sfegatato di tifosi.

"In questo caso il nostro obiettivo è quello di strutturare azioni mirate al sostegno della squadra e sviluppare momenti di allenamento del tifoso con esercizi ginnici e attività di laboratorio" conclude Mangani.

Andrea Settefonti