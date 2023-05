DiversamenteArtisti: mostra-spettacolo sulle orme di Chagall

Firenze, 20 maggio 2023 - I ragazzi di DiversamenteArtisti tornano a presentare la loro arte. Si tratta di un gruppo davvero speciale, nato e cresciuto a Bagno a Ripoli grazie al laboratorio artistico che permette loro di raccontarsi non con le parole, ma coi colori, le pennellate, le forme. Il laboratorio sociale e di arte dell’ Associazione Gulliver guidato dagli educatori Carlotta Visca e Matteo Bellesi permette di tirar fuori la creatività che è in loro e valorizzare le proprie immense capacità.

Ora si preparano a un grande evento: uno spettacolo che andrà in scena domenica 21 maggio alle 17 ospite dell’associazione Bellariva nella rassegna culturale e artistica presso l’ottagonale dell’antico carcere delle Murate. La mostra-spettacolo dei DiversamenteArtisti si chiama “Camminando verso l’incanto” con un racconto di movimento, musica e parole con le opere di Chagall e le melodie di Ennio Morricone. “E’ il risultato di un anno di lavoro dei nostri ragazzi – spiega Carlotta Visca, insegnante di sostegno, educatrice di comunità e che ha realizzato l’evento unendo movimento espressivo, musica, parole e scene –. Porta a compimento idee, elaborazioni ed emozioni che tutti loro hanno condiviso con noi. Siamo partiti dalla visione e spiegazione di Chagall per poi osservare le opere parlando dell’evocazione dell’artista sul tema del sogno”. I ragazzi poi sono stati invitati a produrre un proprio disegno libero su questo tema, che poi ognuno ha spiegato a suo modo. “Abbiamo realizzato un collage ed abbiamo creato una storia corale nella quale hanno scelto il proprio personaggio e come interpretarlo con una piccola scena”. Nasce così la storia dal titolo “Il villaggio dei gelati incantati”. Matteo Bellesi, pittore ed educatore, insieme ad Alberto Cecchini ha guidato i ragazzi verso la rappresentazione di quadri rivisitati del pittore Chagall. Ne nascono piccole scene con il filo conduttore del racconto, dove ogni artista presenterà la propria rivisitazione del quadro di Chagall accompagnato da alcune melodie di Ennio Morricone e con musiche scelte dai ragazzi con parole del testo significativo, con movimento espressivo adatto e “cucito” su di loro.