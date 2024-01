Diventare pellettieri. I corsi di formazione

Il comparto è in difficoltà, ma la formazione continua a sfornare nuovi pellettieri che vengono assorbiti dalle aziende. Sono ancora aperte le iscrizioni all’Alta Scuola di Pelletteria Italiana per il nuovo corso di taglio e modellazione 3d. C’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi. Il corso fornisce le competenze per l’utilizzo del software "Rhinoceros", volte alla creazione di accessori per la produzione di articoli di pelletteria (come per esempio forme, dime, piazzature). Inoltre, fornisce le conoscenze necessarie a stampare in 3D i vari progetti con la 3D Kentstrapper. Il corso si svolgerà dal 5 febbraio al 19 marzo, prevede 60 ore di formazione. Un’opportunità per aumentare nozioni e provare a ricollocarsi per chi ha perso il lavoro e cerca un nuovo inizio. Info e domande di iscrizione su [email protected].