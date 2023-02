Diventare invisibili Pericolo concreto

Qualcuno ha detto che per esserci bisogna apparire e chi non ha nulla da mettere in mostra non riesce ad uscire dall’anonimato. Anonimi sono le persone che hanno soffocato le loro potenzialità vivendo esistenze prive di traguardi e di obiettivi. I migranti che muoiono in mare cercando una speranza, i disabili che affrontano ogni giorno una vita piena di ostacoli, le nuove schiave della prostituzione, gli anziani soli e malati, le vittime della droga nella società contemporanea diventano invisibili.

Queste persone sembrano infatti non esistere per nessuno eppure sono quelle più indifese che nella maggior parte dei casi non riescono a chiedere aiuto. Sono il frutto di una società che ha perduto il senso della uguaglianza, dei diritti di ciascuno, della impronta solidaristica, del senso comune, dell’interesse collettivo e soprattutto il senso di responsabilità nei confronti degli altri, dei più deboli . L’invisibilità ha portato questi cittadini a rimanere soli, diseguali, impotenti ed a sviluppare un aumentata sfiducia nei confronti della politica, delle istituzioni e delle amministrazioni locali, isolati con i propri sentimenti, i propri bisogni e i propri desideri.. La vita costringe a sperimentare esperienze interiori penalizzanti che possono raggiungere livelli insopportabili spesso non gestibili nell’ambito della ragionevolezza guidati dalla assenza di empatia negli altri. Senza rendersene conto così facendo rischiamo di entrare in un mondo neutro e impersonale dove nessuno è se stesso, dove convivono comparse e replicanti, dove non c’è posto per relazioni autentiche e costruttive.

L’invisibilità caratterizza la vita sociale di chi è solo e abbandonato a se stesso. Tutti noi possiamo diventare invisibili in attesa di un riscatto individuale di fronte alla smantellamento del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, alla moltiplicazione di barrire materiali e immateriali che separano i nostri destini individuali e collettivi. In questa società sono pochi quelli ai quali è concesso di uscire dall’anonimato e affermare la propria individualità. A tutti gli altri non resta che rimanere soli ad ascoltare la voce dell’anima e a convivere con una sensazione di vuoto che può creare paura e tristezza. Quella che sentiamo è la voce della coscienza.