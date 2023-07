Divano, valigie e coperte in strada: camera improvvisata a Santa Maria Novella

Firenze, 6 luglio 2023 – Camera con vista in piazza Santa Maria Novella, a due passi dalla basilica che mezzo mondo ci invidia.

Da alcuni giorni, gli "inquilini" della piazza hanno allestito una vera e propria camera da letto con divano, cuscini e coperte e tre valigie a fare da armadio. Una cartolina che stride con il nome e la storia di una delle piazze-cartolina della città.

Non solo. Sono una quindicina le persone che hanno eletto Santa Maria Novella a luogo di bivacco e di spaccio oltre che a dimora per il proprio soggiorno. "Bevono, mangiano, urinano e dormono sotto gli occhi dei turisti di tutto il mondo. Spesso sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e diventano pericolosi" non usa mezzi termini Fatima Dehestany, titolare di un b&b proprio all’angolo con via del Sole e che ieri ha partecipato all’assemblea organizzata in piazza Santa Maria Novella da una delegazione di residenti e albergatori (che lunedì prossimo assisteranno anche alla seduta del Consiglio comunale) per denunciare l’escalation di illegalità che sta avvolgendo la zona che sembra tornata agli anni bui.

Solo il mese scorso un barbone è morto a seguito di una rissa. Il direttore dell’Hotel Roma, Maurizio Marchi, conosce bene i nodi del quartiere. Lui è dal 1989 che si batte, insieme ai colleghi, per riqualificare l’area.

«Ma siamo punto e capo e ci ritroviamo con gli stessi problemi di sempre" dice. I bivacchi molesti, lo spaccio alla luce del giorno, borseggi e furti.

"Spesso i clienti si lamentano, non per la location e la posizione o il servizio, ma per il degrado. Purtroppo queste persone sono molto pericolose. Io sono stata anche minacciata, girano con coltello.

Ora sono costretta ad avere sempre con me lo spray al peperoncino perché ho paura" aggiunge Fatima. Tutti i partecipanti dell’assemblea sono concordi nella soluzione: un presidio costante del territorio con più controlli dei vigili.

"Siamo in una zona a due passi dalla stazione, in una delle piazze più belle e frequentate da fiorentini e turisti. Serve un’attenzione maggiore".

Alle 15 l’incuria denunciata da imprenditori e abitanti è sotto gli occhi di tutti: persone che dormono sul sagrato, ritrovi a base di alcol lungo i marciapiedi e stradine oltre che piazza ridotte a latrine. "E’ una situazione davvero imbarazzante, da alcuni giorni hanno anche allestito una postazione con divano" sottolinea il direttore dell’Hotel Minerva Filippo Burroni. Che aggiunge: "Noi siamo disposti a fare la nostra parte, lo abbiamo fatto già in passato con un accordo tramite il quale noi albergatori ci siamo presi cura del verde. Ma non basta, qui serve una maggiore sorveglianza".

Stefano Angolini e Leonardo Niccolai sono i titolari della bottega di Corte. Solo pochi mesi fa hanno subito un furto alle 11 di mattina. "Questa è gente che non ha niente da perdere - dicono - per non parlare delle pozze di urina ovunque e dell’odore nauseabondo. A volte poi sentiamo urlare qualcuno, è diventato veramente invivibile. Tanti abitanti se ne stanno andando".

Sul posto anche Alessandro Draghi e Jacopo Cellai di Fratelli d’Italia: "È inutile riqualificare le piazze se poi vengono abbandonate allo spaccio e al degrado".