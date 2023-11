Ditte ’apri e chiudi’ per evadere il fisco. Condannati imprenditori e commercialisti

Con un meccanismo ’apri e chiudi’ tenevano in vita le aziende al massimo per tre anni, così da evitare controlli, mentre alloro vertice venivano piazzate delle ’teste di legno’ nullatenenti per vanificare le richieste dell’erario. È quanto si legge nella sentenza del processo con rito abbreviato che ha condannato 17 persone tra imprenditori e commercialisti. Secondo l’accusa, il maxi giro di evasione è stato realizzato da un commercialista e una consulente del lavoro (con base in uno studio a Sesto Fiorentino), a beneficio di una rete di imprenditori cinesi titolari di pelletterie, bar, ristoranti e centri estetici. Il gup di Firenze, Angela Fantechi, ha riconosciuto, fra l’altro, l’esistenza di un’associazione per delinquere, che negli anni ha permesso alle aziende di eludere il pagamento delle imposte (Irpef, Iva e sanzioni) per un ammontare complessivo di oltre 14 milioni di euro.

Sono stati condannati a quattro anni il commercialista Francesco Schiavone, 3 anni e 8 mesi per la sua collega di studio Francesca Venezia (consulente del lavoro), considerati i promotori dell’associazione a delinquere di cui avrebbe fatto parte anche Yangchang Zhu, detta “Maria” (3 anni e 8 mesi). Condanne fino a 4 anni e 4 mesi per 14 imprenditori cinesi.

Il metodo, si legge negli atti, prevedeva anche il cambio di denominazione e di intestatario delle aziende, così da proseguire l’attività imprenditoriale e nel frattempo svuotare le casse delle imprese morenti -anche attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini risalgono al 2021 quando ai domiciliari, su richiesta del procuratore aggiunto Luca Tescaroli (in foto) e dal pm Fabio Di Vizio, erano finiti 24 cittadini cinesi ed era stato disposto un sequestro di beni per 40 milioni di euro. "Le condanne – si legge negli atti – sono intervenute anche per aver commesso reati tributari e di bancarotta fraudolenta, la cui responsabilità dovrà essere ulteriormente vagliata nei successivi gradi di giudizio". Il tribunale ha inoltre disposto la confisca del profitto dei reati tributari per un complessivo di oltre quattro milioni di euro. Il gup di Firenze ha anche interdetto dall’esercizio della professione Schiavone (3 anni) e Venezia (2 anni)i. Per Yangchang Zhu c’è stata invece una confisca di beni per un valore di 1 milione e 102 mila euro, e di 1 milione e 600 mila euro per l’imprenditore Qian Cai.

P.M.