Distribuzione Tesserini Venatori a Campi, Ecco Come Fare

E’ iniziata a Campi la distribuzione dei tesserini venatori, per la stagione 2023-2024. La consegna nella sala consiliare del Comune, in piazza Dante, il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 17,30. Non è necessario l’appuntamento ma all’inizio della consegna c’è la distribuzione dei numeri: massimo 40 persone il martedì, massimo 30 il giovedì mattina e 10 il pomeriggio. Il tesserino può essere ritirato dal cacciatore o da un suo delegato munito di delega. Informazioni: 055.8959246–248 oppure scrivere una mail a: [email protected]