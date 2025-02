Dispersione scolastica. Ecco il percorso

Il primo step è stato completato con successo. L’Istituto di istruzione superiore e liceale Calamandrei di Sesto ha terminato il percorso, iniziato un anno e mezzo fa, del progetto ’Divari’ promosso dal Ministero dell’Istruzione che ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche, in tutta Italia, beneficiarie di finanziamento per realizzare "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica". Per il Calamandrei il finanziamento è stato di oltre 193mila euro.

Il percorso portato avanti dalla scuola, in sintonia con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, ha previsto diverse azioni: un’attività di mentoring con insegnanti che hanno fatto da tutor a 280 studenti, in un rapporto individuale, azioni di potenziamento delle competenze di base con 336 studenti e studentesse che hanno raggiunto l’attestato finale e laboratori didattici (8 in totale di 20 ore ciascuno) con 89 allievi giunti alla conclusione.

Diversi fra i destinatari delle varie attività sono stati ragazzi e ragazze di origine straniera e magari con difficoltà linguistiche da colmare: al Calamandrei, fra l’altro, l’incidenza degli studenti non italiani è piuttosto alta, circa il 22% dei 1450 iscritti totali.

Per strutturare e portare avanti le diverse azioni è stato costituito un team per la prevenzione della dispersione scolastica costituito da 14 docenti, compreso il preside ed è stata costituita una rete con altre realtà scolastiche del territorio: il liceo artistico di Porta Romana e Sesto, il liceo Agnoletti e il terzo circolo didattico.

"In prospettiva – sottolinea il dirigente scolastico Francesco Ramalli (nella foto) - siamo ancora più motivati a proseguire ogni attività, con particolare attenzione al contrasto alla dispersione scolastica, nodo strategico su cui il progetto troverà la sua naturale prosecuzione anche negli ulteriori investimenti dedicati già in essere e sui quali siamo già operativi".

Sandra Nistri