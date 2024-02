Disforia di genere. "Bezzini conferma: lo psichiatra non c’è"

"A Careggi e in particolare nel Centro della Disforia dei minori dell’Azienda, non è presente un neuropsichiatra infantile, tantoché il Centro è costretto ad affidarsi al dottor Marco Armellini che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asl Toscana Centro, direttore del UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Prato oltreché referente della Regione Toscana per diversi tavoli di lavoro. Lo scrive l’assessore toscano alla Sanità Simone Bezzini, rispondendo ad una nostra interrogazione". E’ quanto sottolinea Diego Petruzzi (FdI) nell’ambito della polemica, con tanto di ispezione ministeriale sulla disforiza di genere. "L’Aifa stabilisce che l’assunzione di triptorelina, cioè il farmaco che blocca la pubertà che viene fatto assumere ai minori a cui viene diagnosticata la disforia di genere quando la psicoterapia non sembra produrre effetti, può essere prescritto se la diagnosi viene ‘confermata da una equipe multidisciplinare e specialistica, composta da specialista in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, endocrinologia pediatrica, psicologia dell’età evolutiva e bioetica’. Però nel Centro di Careggi manca lo specialista in neuropsichiatria infantile, e non lo diciamo noi ma l’assessore". Al Meyer queste figure sono presenti: "Perché non è stato aperto il Centro nell’ospedale pediatrico? Lo chiederemo alla Regione in una nuova interrogazione".